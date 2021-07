Casi todo Badiraguato, Sinaloa, recibe apoyo económico: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que casi todo el municipio Badiraguato, Sinaloa, recibe apoyo económico.

López Obrador aseguró que en Badiraguato se está invirtiendo como nunca antes se había hecho en programas de desarrollo.

El presidente de México detalló que los programas sociales apoyan económicamente en Badiraguato a 1,979 jóvenes, 2,886 adultos mayores, 389 niños con discapacidad, siete hijos de madres solteras, 2,492 campesinos, y 143 escuelas.

El mandatario mexicano reiteró que no se puede enfrentar la violencia con más violencia.

“La estrategia nuestra es distinta, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal”, manifestó.