Casas de seguridad para migrantes en San Cristóbal de las Casas, operadas por traficantes de personas

Avanza, aunque lenta, la identificación de los 56 migrantes que murieron en la volcadura de un tráiler el jueves pasado; ya se identificó plenamente a 34 de ellos. Autoridades de República Dominicana alertaron que 11 ciudadanos suyos que viajaban en el tráiler están desaparecidos.

Te recomendamos: Difunden nuevo video del tráiler de migrantes antes del trágico accidente que dejó 55 muertos en Chiapas

En San Cristóbal de las Casas, donde se concentraron los migrantes para abordar el tráiler que volcó el pasado 9 de diciembre y muy probablemente otros tráileres, la ciudad se ha convertido en el punto de reunión de miles de centroamericanos que pretenden llegar a los Estados Unidos con ayuda de traficantes de personas.

“Por lo que he escuchado, pues si alguien quiere viajar llama a un coyote y el coyote los guía, lo traen al municipio”, dijo María Celsa Calva, familiar de migrante accidentado.

El viaje comienza en el departamento de Huehuetenango, Guatemala. Para entrar a México, los centroamericanos utilizan dos rutas: La Mesilla, colindante con Ciudad Cuauhtémoc del municipio de frontera Comalapa, o por la comunidad de Gracias a Dios, colindante con Carmen Xhan del municipio de la Trinitaria; ambas comunidades están a 79 y 71 kilómetros de Comitán. Después los migrantes viajan en transporte público o carros particulares hasta San Cristóbal de las Casas, donde permanecen en casas de seguridad operadas por traficantes de personas.

“Adelante de gracias a dios, eran camiones pequeños después de eso montamos el tráiler. Yo creo que sí eran de San Cristobal, no me acuerdo porque venimos como una montaña así, como estamos encerrados no se ve”, dijo Alfonso Zacarías Ortíz, migrante sobreviviente.

“Hay una alta probabilidad de que haya ocurrido, que hubieran sido ellos abordados aquí, no en la ciudad propiamente, probablemente en la jurisdicción municipal si es probable que haya ocurrido”, dijo Manuel Yáñez Gutiérrez, director de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas.

Las casas de seguridad en San Cristóbal operan como posadas o fachadas de negocios. En las colonias donde se ubican existen personas vigilando en cada esquina y los accesos de las calles se manejan con cadenas para evitar los recorridos de las policías en esas zonas.

“No es una ruta nueva, sin embargo, creo que si ha habido omisiones de las autoridades para poder frenar o atender de manera correcta la forma en cómo tendríamos que desarticular las estructuras criminales, ahorita la policía opera de una manera muy empírica, de una manera obsoleta”, señaló Manuel Yáñez Gutiérrez, director de la Policía en San Cristóbal de las Casas.

Alfonso, quien sobrevivió al accidente, asegura que fueron dos tráileres los que salieron de San Cristóbal el día del accidente, que en cada uno viajaban más de 200 centroamericanos y que ninguno de los dos camiones fue revisado por las autoridades.

“Ahorita veníamos dos tráilers, pasó uno no, pasó uno, nos quedamos nosotros. Venían como unos 275 o unos 290 lleno”, recordó Alfonso Zacarías Ortiz, migrante sobreviviente.

“La verdad como aquí no conocemos, solo, pues veníamos caminando y ahí estaba el tráiler solo nos dijeron que nos subiéramos”, narró Miguel, migrante sobreviviente.

Con información de Juan Álvarez.

