Casa Blanca: Trump no cree que la actriz porno Stormy Daniels fuera amenazada

El presidente estadounidense, Donald Trump, “no cree” que la actriz porno Stormy Daniels fuera amenazada para impedir que hablara sobre la relación sexual que supuestamente mantuvo en 2006 con el ahora mandatario, aseguró hoy la Casa Blanca.

El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Raj Shah, se pronunció así en respuesta a la entrevista que dio Daniels este domingo al programa “60 minutes” de la cadena de televisión CBS News, en la que aportó más detalles sobre por qué decidió demandar a Trump.

“El presidente no cree que ninguna de las denuncias que la señora Daniels hizo en esa entrevista fueran precisas”, aseguró Shah, y agregó que, según Trump, “no hay nada que corrobore” la afirmación de la actriz de que fue amenazada.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, explicó que en 2011 un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas y le dijo que no hablara sobre la supuesta relación sexual que mantuvo en 2006 con Trump si no quería tener problemas.

Según Daniels, el hombre en cuestión, al que no supo identificar, miró a la hija pequeña de la actriz, que estaba en el asiento trasero del vehículo y dijo: “Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre”.

La estrella porno aseguró que el miedo a esa amenaza fue el motivo por el que firmó un contrato de confidencialidad por valor de 130.000 dólares sobre su romance con Trump, en la recta final de la campaña presidencial del magnate neoyorquino.

El propio Trump no ha reaccionado a la entrevista ni a las denuncias de Daniels, aunque hoy escribió en su cuenta de Twitter que las “Noticias Falsas” nunca “han sido más voluminosas ni más imprecisas”, sin aclarar a qué se refería.

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2018