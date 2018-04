Casa Blanca prepara nueva propuesta de ley migratoria tras ‘muerte’ de DACA

La Casa Blanca aseguró este lunes que está preparando una nueva propuesta de ley migratoria, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de ese plan y no aclaró si podría incluir una solución para los miles de jóvenes indocumentados protegidos de la deportación por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

Ese mensaje de la Casa Blanca llegó horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara en Twitter que el programa DACA “está muerto” y que no planea llegar a más acuerdos con los demócratas para reemplazarlo por una solución permanente.

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018