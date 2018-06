Casa Blanca: Negociaciones con Corea del Norte avanzan rápidamente

Las negociaciones con Corea del Norte avanzan “más rápido de lo anticipado” y el presidente Donald Trump se irá de Singapur el martes a la tarde aunque tenía planeado partir el miércoles por la mañana, informó la Casa Blanca.

En un comunicado, la presidencia estadounidense dijo que Trump le hablará a la prensa el martes tras su encuentro con Kim y partirá aproximadamente a las 8 de la noche hora local rumbo a Estados Unidos.

“Las discusiones entre Estados Unidos y Corea del Norte continúan y avanzan más rápido de lo anticipado”, dice el texto.

No quedaba claro cuáles eran los avances mencionados, al parecer logrados en los encuentros preparativos para la inédita cumbre.

Se había informado que Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaban en Singapur haciendo preparativos para el encuentro que podría definir no sólo el destino de millones de personas sino también su propio futuro político.

Trump pronosticó un “buen” resultado y Kim pasó la jornada lejos de los reflectores, mientras ambas partes ultimaban los preparativos para la reunión.

La cumbre comenzará a las 09:00 de la mañana del martes con un apretón de manos entre Trump y Kim, una imagen que seguro recorrerá el mundo a la velocidad de la luz.

Los dos líderes tienen previsto reunirse cara a cara, acompañados únicamente por traductores, durante hasta dos horas antes de incorporar a sus respectivos asesores, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar deliberaciones internas.

El lunes a la noche se reportó que Kim había salido de su hotel para pasear por la ciudad.

El canciller de Singapur Vivian Balakrishnan dijo que Kim visitó la Cúpula Florida en la Bahía, y colocó en Facebook una foto de los dos allí.

La prensa surcoreana reportó que Kim fue allí con su hermana Kim Yo Jong y funcionarios de gobierno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a reporteros el lunes que el diálogo entre las dos naciones avanzaba bien, pero destacó que la reunión sería el inicio de un proceso que “establecería las condiciones para futuras conversaciones”.

Washington está preparada para emprender acciones para ofrecer “garantías suficientes” a Corea del Norte de que la desnuclearización “no es algo que termine mal para ellos”, añadió Pompeo, que no aclaró si se contempla la retirada de las tropas estadounidenses de la Península de Corea. El contexto de las discusiones fue “radicalmente diferente al que había antes”, apuntó.

“Solo puedo decir esto: estamos preparados para tomar lo que serán garantías de seguridad diferentes, únicas, de las que Estados Unidos ha estado dispuesto a ofrecer anteriormente”, dijo Pompeo.

Esta será la primera reunión entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense en activo. En Singapur, la ciudad-estado insular que sirve de sede para el encuentro, la expectación era palpable. Muchas personas esperaban el lunes en unas calles inmaculadas agitando sus celulares mientras Trump se dirigía a una reunión con el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong.

Durante su almuerzo de trabajo en la casa Istana, Trump pareció optimista cuando dijo a Lee: “Tenemos una reunión muy interesante en especial mañana, y creo que las cosas pueden funcionar muy bien Trump llamó a los líderes de Corea del Sur y Japón antes de la cumbre, agregó Pompeo.

Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 11, 2018