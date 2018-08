Casa Blanca mantendrá ‘presión’ a Corea del Norte tras informe de ONU

La Casa Blanca aseguró que “mantendrá la presión” tanto diplomática como económica sobre Corea del Norte después de que se revelara un informe confidencial de Naciones Unidas que asegura que Piongyang continua desarrollando programas nucleares y de misiles.

Un alto funcionario de la Casa Blanca insistió, bajo condición de anonimato, en que el “presidente Kim (Jong-un) se comprometió a desnuclearizar (su país)”, por lo que Estados Unidos continuará sus planes para lograr tal objetivo.

“El mundo exigió que Corea del Norte lo haga en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Mantendremos la presión diplomática y económica sobre Corea del Norte para lograr la desnuclearización final y completamente verificada de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”, reiteró la misma fuente.

El documento, al que ha tenido acceso la cadena norteamericana CNN, fue redactado por expertos independientes que presentan sus hallazgos cada seis meses al Comité de Sanciones de Corea del Norte de la ONU del Consejo de Seguridad.

En el informe también se dice que Corea del Norte está desafiando las sanciones a través de personal diplomático y otros individuos radicados en el extranjero y continúa vendiendo armas convencionales.

Según CNN, el informe de la ONU parece confirmar las noticias publicadas por el diario The Washington Post hace unos días, que sugerían que la Inteligencia de EU había encontrado nueva información, incluidas imágenes de satélite, que mostraban que Corea del Norte podría estar en proceso de construir nuevos misiles.

Ante esas informaciones, el líder de la minoría demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, aseguró que las imágenes que se han ido haciendo públicas indican que es “evidente” que Kim continúa adelante con su programa nuclear, por mucho que el presidente de EU, Donald Trump, desee que no sea así.

“Corea del Norte no abandonará su programa nuclear simplemente porque el presidente Trump quiera que lo haga. Aunque todos abogamos por la diplomacia para tener éxito”, consideró.

“Pero si el presidente Trump va a progresar hacia la desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte, necesita lidiar con la realidad de la situación, no estar en un mundo de sueños donde cree que su retórica es la realidad, cuando no lo es. No coincide con la realidad en el terreno, la peligrosa realidad sobre el terreno”, agregó el demócrata.

El informe de la ONU se ha conocido mientras el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, se encuentra en Singapur para una reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En ese foro, Pompeo calificó ayer de “inconsistentes” las acciones del régimen norcoreano de proseguir con la construcción de misiles de largo alcance con su promesa de desmantelar su armamento nuclear.

Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebraron el 12 de junio pasado una reunión histórica en Singapur en la que coincidieron en la importancia de avanzar “paso a paso” y adoptar acciones “simultáneas” para lograr la paz y la desnuclearización en la península coreana.

Tras aquel encuentro, el propio presidente estadounidense reiteró en diversas ocasiones que Corea del Norte ya no suponía una amenaza para el mundo como potencia nuclear.

El encuentro entre ambos mandatarios se produjo después de que el líder norcoreano mantuviese con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, el 27 de abril pasado la primera cumbre intercoreana en once años, en la que acordaron trabajar para lograr la paz y la desnuclearización de la península.

Con información de EFE

MAP