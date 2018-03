Casa Blanca evita desestimar uso de fondos militares para muro de Trump

La Casa Blanca evitó este martes desestimar la posibilidad de que el presidente Donald Trump pueda usar fondos del presupuesto militar para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

“No voy a ir a esos detalles específicos, pero puedo decir que la construcción del muro continúa y se buscará que esté terminado para defender el país como lo quiere el mandatario”, indicó la vocera presidencial Sarah Sanders, en alusión a reportes de prensa sobre un mensaje de Trump en la red social Twitter.

Consultada al respecto en al menos tres ocasiones durante la rueda de prensa, Sanders reiteró que no podía dar detalles.

“No tengo ningún anuncio específico o detalles” al respecto, indicó la vocera de la Casa Blanca.

En su mensaje a través de la red social Twitter, Trump aludió el presupuesto de más de 650 mil millones de dólares aprobado la semana pasada por el Congreso, indicando que ello permitirá reconstruir las fuerzas militares, y sugirió que se podría utilizar algunos de esos fondos para construir el muro.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de marzo de 2018