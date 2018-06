Casa Blanca confirma cumbre Trump-Putin en Helsinki

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán el próximo 16 de julio en la capital de Finlandia, Helsinki, confirmó hoy la Casa Blanca.

La cumbre entre Trump y Putin fue anunciada de forma simultánea por el Kremlin y la Casa Blanca y llega en medio de fuertes tensiones entre Washington y Moscú.

Las relaciones entre los dos países atraviesan su peor momento desde la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo después de la anexión de Crimea por Moscú, la injerencia de Rusia en el conflicto de Ucrania y el respaldo del Kremlin al régimen sirio de Bashar al Assad.

Además, la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016, investigada por el fiscal especial Robert Mueller, es otro foco de fricción entre ambas naciones.

El propio Trump señaló hoy en su cuenta de Twitter que el Gobierno ruso “continúa diciendo que no tuvieron nada que ver con entrometerse” en los comicios electorales en los que él se impuso a su rival demócrata, Hillary Clinton.

Russia continues to say they had nothing to do with Meddling in our Election! Where is the DNC Server, and why didn’t Shady James Comey and the now disgraced FBI agents take and closely examine it? Why isn’t Hillary/Russia being looked at? So many questions, so much corruption!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018