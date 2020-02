Casa del Actor denuncia adeudo de ANDA por 9 mdp, Jesús Ochoa lo niega

El patronato de la Casa del Actor ofreció una conferencia de prensa para denunciar un adeudo de alrededor de 9 millones de pesos que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene con ellos.

A la conferencia acudió el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, Jesús Ochoa, para denunciar que el adeudo señalado está sustentado en facturas apócrifas.

“No hay preguntas y respuestas, señor Ochoa. Si usted quiere venir a hacer el escándalo que hace en la ANDA, aquí vamos a hablar. Jesús Ochoa, aquí no vas a hacer lo que haces en la ANDA, eres nuestro invitado. Eres bienvenido como actor, como secretario general tienes la palabra allá, aquí es una institución de asistencia privada, no me estés retando, cálmate y sino abandona la sala”, dijo Ortiz de Pinedo.

“Cada una de las facturas falsas”, dijo Ochoa.