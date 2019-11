Carteles mexicanos reclutan menores para llevar droga a EEUU

Los carteles mexicanos de Sonora ya no dan abasto y están reclutando a menores de edad residentes de Arizona para pasar drogas “fuertes” a Estados Unidos, infromó el alguacil del condado Santa Cruz, Arizona, Tony Estrada.

El jefe de policía de este condado fronterizo con el estado de Nogales explicó que estos grupos criminales han reforzado sus tácticas para reclutar gente joven de Arizona, a los que “engañan” para traficar drogas de alto efecto.

Ya no los detiene la edad. Aparte los hacen cruzar drogas pesadas como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, atrás quedó la marihuana”, explicó.

El uniformado indicó que el condado de Santa Cruz es el corredor más activo en tráfico de drogas, ya que conecta las carreteras de Sonora (México) con las de Tucson (Arizona), por donde pasan miles de vehículos diariamente y, debido a la carencia de personal y especialistas en narcóticos, los traficantes “prefieren contrabandear por esas garitas”.

La realidad es que en las garitas no hay suficiente personal. Actualmente hay más de 100 vacantes en Nogales, por lo que no se cuenta con bastantes elementos para investigar, así que el flujo de actividades ilícitas no se detiene”, lamentó.