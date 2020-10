Así opera el Cártel Jalisco Nueva Generación en el puerto de Veracruz

El fin de semana, durante su gira por el puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se tomó la decisión de involucrar a la Marina en la vigilancia aduanera de los puertos para poner fin al contrabando y la corrupción que, entre otras cosas, permiten el ingreso de drogas como el fentanilo y otros precursores de drogas sintéticas. En el puerto de Veracruz, la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación es conocida.

Los trabajadores del puerto de Veracruz son testigos de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en los distintos muelles de la zona portuaria a donde, dicen, arriban armas, drogas y, sobre todo, precursores químicos para elaborarla en laboratorios. En ello estarían involucradas o tendrían conocimiento, empresas que descargan y sus clientes, agentes navieros y autoridades de seguridad y administrativas.

“Llega gente armada, llegan vestidos como militares y nos dan las instrucciones. En lo que pueden abrir y desconsolidar un contenedor”, reiteró Pedro.

“Para cuando te dicen “este contenedor no se va a mover, no se va abrir”, ese contenedor no se puede, ni lo mires”, explicó Armando.