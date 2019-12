Cientos de Santa Claus corren en CDMX para llevar regalos a niños con cáncer

Cientos y cientos de Santa Claus aparecieron en la Ciudad de México para repartir regalos esta Navidad y para llegar rápido tomaron la salida de cinco y 10 kilómetros en The Santa Run, la cual se realiza por primera vez en la capital del país.

La salida y meta se ubicó en la pista de atletismo de Villa Olímpica, la cual es emblemática porque fue la de entrenamientos durante los Juegos Olímpicos México 1968.

Ataviados con la vestimenta roja, característica del personaje, llegaron los más de dos mil inscritos y obviamente con el permanente gorro y algunos y algunas se pusieron la blanca y larga barba y hasta la prominente barriga, elementos muy propios de Santa Claus.

En el lugar aparecieron Santas de todas las edades, hasta en carriolas y obviamente estuvieron los niños, los jóvenes, adultos y adultos mayores con la gran felicidad de representar el personaje navideño.

Aunque no pudo faltar El Grinch, el personaje de la película con el mismo nombre, el cual no le gusta la Navidad. “Voy a correr detrás de los Santa Claus para que no sean felices. Llevó 18 años con este personaje en las diferentes carreras que se hacen, indicó Sara Martínez.

Las organizadoras, Daniela y Renata, comentaron que la carrera es para fomentar el deporte familiar y detallaron que parte de lo recaudado será destinado para comprar regalos para niños que padecen cáncer y son atendidos por Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc).

Como ejemplo de que el deporte es salud, Concepción Huerta Cruz, quien nació el 16 de diciembre de 1964, festejó por adelantado su cumpleaños con la victoria en los cinco kilómetros con 21 minutos y 39 segundos.

La madre de tres hijos y profesora de secundaria, compartió que “es un orgullo ser y un ejemplo para mis hijos el ser una madre triunfadora. Yo comencé a realizar deporte por salud, tenía 76 kilos y hace dos años empecé entrenar y ya bajé a 58, y las enfermedades que tenía ya desaparecieron”.

Ella mandó al segundo lugar a Carmen Baque (22:06 minutos) y al tercero a María Imelda Espinosa (24:09), en tanto que en varones ocuparon el podio Miguel Ángel Sánchez (19:19), José Roberto Montes (20:33) y Miguel Ángel Gudiño (20:39).

En 10 kilómetros ocuparon los tres primeros lugares en damas Liliana Juárez (37.21 minutos), Adriana Mariel Jardines (38.34) y Bárbara Ramírez (39.50), y en varones José Luis González (33.50), Valentín Pérez (35:16) y Marcos Manuel Francisco (36.30).

