Carpinteyro pide que voten por Barrales, pero no declina

Purificación Carpinteyro, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Nueva Alianza (Panal), tras reunirse con Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, decidió firmar con ella un acuerdo para el próximo Gobierno de coalición en la Ciudad de México.

No estoy ni declinando ni renunciando, sigo como candidata. Lo que sí estoy haciendo es pedir un voto diferenciado, les estoy pidiendo a todos mis seguidores y a quienes al final de cuentas me han apoyado es que voten todo por Nueva Alianza, todo por Nueva Alianza, con una excepción, no voten por mí, voten por Alejandra Barrales”, afirmó.