Carolina Herrera no puede ser sancionada por plagio de diseños, dice especialista

Mauricio Jalife Daher, especialista en propiedad intelectual, dijo en ‘Al aire Con Paola’ que Carolina Herrera no puede ser sancionada por el presunto plagio de sus diseños a los pueblos indígenas mexicanos, ya que la ley de México no lo contempla.

Te recomendamos: Carolina Herrera y el presunto plagio de diseños a pueblos indígenas mexicanos

Entrevistado por Paola Rojas, el especialista en propiedad intelectual detalló que el único punto que se podría cuestionar en el caso del plagio sería si la marca citó la etnia de donde se inspiró para sus diseños.

El único punto que se podría cuestionar en este caso de plagio es si Carolina Herrera citó o no citó la etnia de donde se inspiró para sus diseños”, dijo Mauricio Jalife.

Mauricio Jalife Daher señaló que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha estado trabajando en desarrollar modelos de leyes para dar reconocimiento a la creatividad, “porque estamos en presencia de creaciones distintas a la naturaleza propia que una sola persona genera”.

El especialista en propiedad intelectual señaló que se ha desarrollado un modelo de protección que se llaman derechos no propietarios, en donde no debe existir un registro sino un régimen particular.

Mauricio Jalife Daher comentó que los diseños de la colección Resort 2020 de Carolina Herrera respeta las características artísticas de los pueblos indígenas mexicanos.

El Gobierno de México aseguró que en la colección de la firma Carolina Herrera no hay inspiración sino copia y que el mejor homenaje a una cultura es tomarla en cuenta y no ejecutar decisiones unilaterales.

La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, dijo que esperan una respuesta institucional de la firma de moda y lo primero que quieren saber es si hubo alguna participación de las comunidades porque no aparece ningún nombre en la colección.

La funcionaria indicó que México reconoce todo este bagaje de cultura y expresiones “como arte y estamos hablando de artistas y diseñadores tradicionales.

Dijo que las autoridades de México no pueden estar al margen de una situación de este tipo “porque las comunidades son lo principal y están al centro, además son portadoras de este patrimonio porque es parte de su herencia cultural, de su vida y de su manera de ver el mundo”.

Señaló que los elementos encontrados en la colección “de manera pura y clara no son elementos de inspiración sino idénticos a como se representan en estos grupos culturales”.

Horas antes, Frausto envió una carta a la firma en la que solicita una explicación por el uso de diseños y bordados de pueblos originarios y expuso que están en conversaciones con las comunidades mexicanas donde se fabrican textiles similares, a la vez que esperan a que los diseñadores y la marca se expliquen.

Aclaró que no es una acusación directa, sino que, ante la duda, se determinó preguntar a la marca para conocer el proceso de creación de la colección Resort 2020, de Wes Gordon.

Con información de Al Aire Con Paola

LSH