Carmen Salinas podría ser remplazada en ‘Mi fortuna es amarte’, prevé su familia

En entrevista para FOROtv, Gustavo Briones sobrino de Carmen Salinas, informó hoy, 19 de noviembre de 2021, que el estado de salud de la actriz es delicado; por lo que la familia prevé que la actriz podría ser reemplazada en la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’.

“Aprovecharía el espacio para decirle a la gente que comprendiera que si hay un cambio de personaje, no sé quien lo pudiera hacer, para decirle a Nicandro que fuera pensando porque no creo que ella pudiera regresar a trabajar en estos momentos”, afirmó el sobrino de la actriz.

Gustavo Briones agradeció que las personas quieran ver de regreso en la pantalla a Carmelita Salinas.

“Televisa nos ha dado todo el apoyo, Nicandro no ha dejado de hablar, él esta muy preocupado y me dice por favor Gustavo no te preocupes por la novela, nosotros vemos que hacemos porque primero está la salud de Carmelita“, comentó Gustavo.