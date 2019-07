Renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y publica carta en redes sociales, donde argumenta imposición de funcionarios sin conocimientos.

Este martes, Carlos Urzúa anunció su renuncia al cargo como titular de Hacienda a través de su cuenta oficial de Twitter, donde escribió:

Además, adjunta una imagen de la carta que dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y donde expone las razones de su renuncia.

Renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Twitter)

Este es el texto íntegro de la carta de renuncia de Carlos Urzúa, que el propio funcionario compartió en redes sociales:

Andrés Manuel López Obrador

Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Estimado presidente López Obrador:

No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público.

Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.

Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.

Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México”.