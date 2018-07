Carlos Urzúa habla en ‘Despierta’ del TLCAN, el dólar y las gasolinas

Carlos Manuel Urzúa Macías, nominado para la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la mesa de ‘Despierta con Loret’ y aseguró que en el próximo Gobierno se podría mejorar la situación cambiaria si se logra negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que termine el 2018 y que se podría llegar a niveles de “18 punto y tantos”.

Sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), señaló que hay tres posibilidades: una es mantener el proyecto acual, otra es concesionarlo y un tercero sería construir las pistas en Santa Lucía. Dijo que se van a explorar esas tres modalidades y que, desde el punto de vista financiero, lo más fácil sería concesionar. Aunque admitió que quizá sería lo mejor dejarlo como está y solo concesionar los servicios, “eso también puede tener mucho sentido”.

Respecto a la propuesta de López Obrador durante la campaña sobre programas sociales, Carlos Urzúa explicó que el apoyo a adultos mayores fue una creación de AMLO en 2001, que algunos estados lo copiaron y que el Gobierno federal también lo adoptó en este sexenio.

Detalló que la ayuda actual de la Federación es una pensión con tope, si alguien percibe mil cien pesos o más, no puede acceder a ese apoyo. La propuesta de López Obrador es una pensión universal y duplicada en todas las entidades, excepto en la CDMX, porque ahí ya se recibe esa cantidad.

Urzúa precisó que el monto destinado a adultos mayores se va a sacar de Prospera y aclaró que no planean hacer desaparecer Prospera, pero sí analizarán los gastos de cada programa social porque hay 147 y algunos tienen el mismo objetivo.

Como ejemplo, expuso que Sedesol, Sagarpa y Semarnat tiene programas de empleo temporal y han descubierto que hay personas que reciben beneficios de los tres programas.

Sobre el monto que recibiría cada uno de estos esquemas de apoyo en el gobierno de López Obrador, el futuro secretario de Hacienda dijo que proyectan 35 mil millones de pesos para adultos mayores y 90 mil millones de pesos para jóvenes.

Sobre este último sector, explicó que al principio podría beneficiar a poco más de 2 millones de jóvenes. La idea es motivarlos a aprender un oficio en una empresa o taller y que se queden ahí una vez que han sido capacitados.

Cuestionado sobre el precio de la gasolina, Carlos Urzúa declaró que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina y piensa que tendrá que incrementar cada año por inflación, en términos nominales, no reales. “En este momento (el precio) está controlado, no parece, pero sí (…) porque el Gobierno federal baja o sube el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”.

Urzúa Macías también habló de próximo presupuesto y dijo que planean quitar y mover programas sociales, además de reducir el gasto en nómina, de la cual podrían ahorrarse hasta 8 mil millones de pesos. Detalló que ya no permitirán seguros médicos privados a funcionarios públicos y tendrán mayor control sobre el gasto en gasolina y el uso de automóviles. También dijo que planean la posible compactación de estructuras.

Cuestionado sobre si ese plan representa un recorte de personal en el Gobierno federal, respondió: “No necesariamente, vamos a ver qué se necesita y qué no se necesita”.

El doctor en Economía también señaló que se podría generar ahorro al consolidar las compras del Gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, porque en lugar de mil 300 unidades de gasto, habría solo una.

Dijo que el mejor esquema es el de Brasil. Explicó que con ese esquema un funcionario que busca, por ejemplo, comprar computadoras, accede a una plataforma en línea y elige cuáles computadoras necesita de una lista de proveedores del Gobierno. Después, envía su solicitud a Hacienda, donde se califica y, si es aprobada, lo paga Tesorería.

Carlos Urzúa aseguró que sí le dan las cuentas para los cambios y los programas sociales, pero que López Obrador le ha dicho que, si en algún momento están gastando más, se reestructure.

Dijo que estiman un crecimiento de 2.5% en 2019, una inflación de entre 4 y 5 por ciento, un tipo de cambio promedio alrededor de los 19 pesos por dólar y calculó “a botepronto”, un precio de 70 dólares para el barril de petróleo.