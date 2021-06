Empresario Carlos Slim se encargará de rehabilitar tramo colapsado de L-12

El empresario Carlos Slim se reunió en privado con el presidente López Obrador, en Palacio Nacional al salir, confirmó que Grupo Carso se encargará de la rehabilitación del tramo colapsado en la Línea 12 del Metro CDMX, que fue construida por la misma empresa que representa, rechazó que la obra haya tenido vicios ocultos.

Entrevistado por diversos medios de comunicación al término de una comida privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim confirmó que la empresa que representa, se encargará de la rehabilitación del tramo afectado de la Línea 12 del Metro que corresponde a la obra en la que participaron, tras el colapso de una trabe el pasado 3 de mayo.

Enfatizó que la línea 12 operó y transportó a cientos de millones de personas y que, en su opinión, no se puede hablar de vicios de origen en la obra en lo que les corresponde.

“Es una desgracia, pero lo que le digo es que estamos convencidos que en su origen no tuvo ningún problema, tanto que se usó por cientos de millones de personas, debo decir también que había un año de mantenimiento que daba los que formamos el consorcio, y durante tres años para determinar vicios ocultos, que no se determinó ningún problema, se están haciendo investigaciones, y estudiando qué pasó. Hay que esperar a que salga y que se discutan. Lo hicieron los mejores calculistas de México hicieron los cálculos, el diseño, y si recordarán en octubre de 2012, o por ahí de noviembre, en octubre se dio el visto bueno a lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido que desde su origen no tiene vicios”, concluyó Slim.