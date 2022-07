“Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté… estoy bien”, confirma Carlos Santana

Luego de que el guitarrista Carlos Santana se desvaneciera en el escenario durante su concierto en Michigan, Estados Unidos, el músico confirmó a través de su cuenta de Facebook Oficial que se encuentra bien y que la causa de su desmayo fue que no comió y no se hidrató.

“A uno y todos, gracias por sus oraciones preciosas. Cindy y yo estamos bien, solo tomándolo con calma. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros a todos ustedes”, escribió.

En otro mensaje, el equipo de Santana señaló que:

“La leyenda del rock Carlos Santana fue superada por el agotamiento por el calor y la deshidratación durante un concierto el martes (5 de julio) por la noche en Michigan. El grande de la guitarra fue sacado de su show en el Teatro de Música Pine Knob (anteriormente DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro al aire libre en Clarkston, a unas 40 millas al noroeste de Detroit, Michigan”.

También informó que Carlos fue llevado al departamento de emergencias en McLaren Clarkston para observación y está bien, fue anunciado por el gerente de Santana, Michael Vrionis esta noche.

“El show con Earth, Wind & Fire para mañana 6 de julio en The Pavilion en Star Lake (anteriormente S&T Bank Music Park) en Burgettstown, PA será pospuesto para una fecha posterior. Más detalles para seguir a través de Live Nation”, agregó el Sr. Michael Vrionis”, concluyó el mensaje.

