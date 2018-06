Carlos Loret de Mola, inmortalizado en el Museo de Cera de la CDMX

El periodista Carlos Loret de Mola quedó inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad México.

“Cuando me lo plantearon por primera vez la pensé mucho porque sí, mira los que están acá, son gente que ya está en otro nivel, la verdad. Pero era una motivación, dije, si me lo están ofreciendo ni modo decir que no. Lo pensé mucho por mis hijos. Está divertido que vengan y de pronto vean ‘ahí está mi papá’. Y un motor de decir: ‘ahora sí tengo que ganármelo’. Es como cuando primero te dan el premio y después tienes que demostrar por qué te lo dieron. Así lo estoy planteando. Salir todas las madrugadas de la casa, despertarme y decir: vamos a tratar de hacer el mejor noticiario, el que pueda ser el más influyente, el que pueda dar las notas el que pueda ser la referencia, intentarlo y, ojalá, lograrlo en algún momento”, señaló Carlos Loret de Mola, director de “Despierta con Loret”.

De 1979 a la fecha, el Museo de Cera suma ya 235 representaciones de personalidades de México y del mundo.

Además de la figura de cera de Carlos Loret de Mola también hay una animación que da la bienvenida al Museo.

Carlos habló sobre el proceso para la creación de su rostro. Aseguró que, por lo complejo y tardado de esa labor, le vinieron muchas cosas a la cabeza.

“Una vez que te toman las fotografías, plantan tus manos, te dibujan tus manos, las venas de tus manos. Agarran, y te dicen: ‘ahora viene la parte más difícil’. ¿De qué se trata? Se acerca a ti un individuo, vestido como doctor, y enfrente empieza a chicolear, una mezcla azul profundamente espesa. Como si fuera un pantano traído en una olla, como una arena movediza, que te está esperando, y te dice ‘no te preocupes’. Vas a dejar de ver, vas a dejar de oír, vas a dejar de sentir. Vas a sentir frío, y te va a empezar a dar sueño. La ‘Mafia del Poder’ Charlie, yo dije, es la ante sala de la muerte, pero no te preocupes porque no vas a dejar de respirar. Va a parecer que vas a dejar de respirar, vas a sentir que vas a dejar de respirar, pero en realidad vas a seguir respirando. Había como 40 personas en el lugar, y se quedan todos callados. Se deja de escuchar todo yo dije ‘he muerto’. Me ahogó, me asesinó, todo esto fue un plan de la ‘Mafia del poder’ para eliminarla. Empecé a pensar quién estaría interesado en matarme, salió una lista muy larga. Dije ‘Enrique y Ana Francisca, que se quedarían con el programa’. No es cierto”, compartió Carlos Loret.

Comentó que la ropa que tiene su figura de cera es la que utiliza en su programa. Y así es, el puño izquierdo de la camisa, trae bordado el nombre de su esposa, Berenice, y trae puestos los zapatos que siempre usa y el pañuelo blanco que a menudo utiliza.

“Lo que sentí que ya no me quedaba se lo pasé, toda es ropa mía. Toda es ropa que he usado al aire. Incluso el pañuelo. Les voy a contar una anécdota: el pañuelo está manchado de la parte de abajo. No se puede sacar porque lo cocieron. Pero este pañuelo un día haciendo una paella, lo usamos para tapar la paella, porque no había con que taparla y yo traía el pañuelo y dije, bueno vamos usarlo aquí”, agregó Loret.

En el evento estuvieron familiares, amigos, compañeros de trabajo y personajes de El Privilegio de Mandar, quienes amenizaron la presentación.

Con información Amador Narcia Crespo.

LLH