Contrariedades detallan paradero de Carlos Lastiri

El gobierno de Puebla informó ayer sobre la detención del exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno anterior, Carlos Lastiri, por elementos de la Fiscalía General de la República, sin embargo, la dependencia lo negó; a Lastiri se le investiga por su presunta participación en el desvío de recursos dentro de la ‘Estafa Maestra’, la familia dice que no sabe dónde está.

El paradero de Juan Carlos Lastiri es incierto. Sus familiares informaron que, este miércoles 30 de octubre, hombres armados y encapuchados lo interceptaron, lo subieron a una camioneta cuando realizaba ejercicio con amigos en el municipio de Zacatlán, Puebla.

Más tarde, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que había sido detenido por elementos de la FGR y que había sido trasladado a un reclusorio de la Ciudad de México.

Confirmado es que está detenido en el reclusorio Oriente, las causas y los delitos que se le imputan aún no han sido corroborados, todos suponen que es por los asuntos relacionados por el manejo indebido en los diferentes programas federales”, comentó Miguel Barbosa , gobernador de Puebla .

Sin embargo, la FGR confirmó que nunca detuvo al exsubsecretario de Sedesol y Sedatu; por su parte, la Fiscalía estatal prefirió no pronunciarse sobre estos hechos.

A más de 24 horas de haber sido privado de su libertad, la esposa de Juan Carlos Lastiri dijo desconocer su paradero.

Nosotros no tenemos absolutamente ninguna información de mi esposo, ya estamos desesperados por no saber dónde está; necesitamos certeza para descartar un secuestro, estamos en una ciudad de miedo en donde no sabemos si fue un secuestro”, declaró Jaqueline Yamal, esposa de Juan Carlos Lastiria.