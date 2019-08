Sin conocerla, Carlos Bremer compró casa de Zhenli Ye Gon para apoyar a deportistas

El empresario Carlos Bremer afirmó que compró la casa de Zhenli Ye Gon sin conocerla y solo para apoyar el deporte mexicano, pues no podía quedarse con los brazos cruzados ante el triunfo de los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

No la conozco, no sé dónde están ni nada. Sé que está en Las Lomas, pero creo que es un esfuerzo histórico la iniciativa del Presidente, repentina, ante la actuación de la delegación Panamericana que empezó a acercarse a la marca de más medallas, de 23 medallas fuera de México, la verdad a mí me sorprendió, me dio mucho gusto por los deportistas”, dijo en entrevista con Paola Rojas, acompañado de Andy Ruiz Jr.

El millonario, que actualmente se desempeña como director General de VALUE, afirmó que, como impulsor del deporte, no podía quedarse con los brazos cruzados, y al momento de que se dio a conocer la subasta no “digirió” la noticia, pero después de un par de días y tras consultarlo con su familia, tomó la decisión de participar a través de su fundación Butaca Enlace.

Investigué, tenía un día para inscribirme en la subasta, y dije vamos a intentar estar seguros de que se pueda lograr esta gran idea. ¡Enhorabuena! para los deportistas y una gran idea del presidente. La verdad yo puse mi granito de arena, fue un esfuerzo muy grande para mí, pero la verdad me siento muy contento, muy feliz de haber dejado esa huella para toda la vida. Lo consulté con mi familia y estuvieron de acuerdo”.

Bremer señaló entre risas, que hará una fiesta de bienvenida para conocerla.

Van a estar invitados a alguna fiesta de bienvenida, hay que hacerle la fiesta a Andy Jr. ahí

No la conozco, sé que tiene un jacuzzi afuera con un candil arriba. Es de todos, esa casa, gracias a los deportistas. Voy a hacer una fiesta a Andy y al Canelo juntos”, concluyó.

Subastan en 102 millones de pesos casa de Zhenli Ye Gon

El lunes, Ricardo Rodríguez, director del SAE, confirmó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Fundación Butaca Enlace, del empresario Carlos Bremer, fue la que compró la casa de Zhenli Ye Gon, durante la subasta que se realizó en Los Pinos, por 102 millones de pesos.

Fue una subasta muy especial, fue una subasta de oro, plata y bronce”, señaló.

Ricardo Rodríguez explicó que de los 25 lotes subastados se vendieron cinco por un total de 125.8 millones de pesos, lo que representa el 20 por ciento de los lotes ofertados con un sobreprecio del cinco por ciento.

Lo recaudado se convertirá en una beca para cada uno de los 544 atletas que pusieron en alto el nombre de México en los Juegos Panamericanos”, dijo el titular del SAE.

