Carece de lógica decir que se está militarizando al país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Campo Militar Marte la ceremonia de creación de la comandancia del Ejército Mexicano, que está al mando del general Eufemio Alberto Ibarra Flores.

Aseguró que, en esta etapa de transformación, la generosa y decisiva participación de soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz, refrendan su lealtad a las instituciones civiles y a los mexicanos, y es una demostración en los hechos de que el soldado es pueblo uniformado.

“Sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y, en su mayoría, de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las fuerzas armadas que hagan la guerra, a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y, mucho menos, que se involucren en acciones represivas o violatorias de los Derechos Humanos”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.