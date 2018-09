Cardenal Carlos Aguiar llama a defender la dignidad de las personas

Este domingo en la Basílica de Guadalupe, el Cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a los fieles a profundizar las relaciones sociales y no juzgar por las apariencias.

No tengan favoritismos. Nosotros debemos entonces aprender a abrir nuestra mirada y nuestro corazón cuando encontramos a los demás para buscar su interioridad no simplemente su apariencia y solamente así es que podemos entonces fundamentar y desarrollar una verdadera amistad que nos conducirá a la experiencia de fraternidad”, dijo.

Durante la homilía, el Cardenal Aguiar Retes pidió defender la dignidad de las personas ante cualquier circunstancia, así como preservar la Fe y fortalecerla mediante la misericordia.

Esa capacidad de consuelo, de generar la esperanza, de alentar al otro para que no tengas miedo ante las adversidades que debe de afrontar; también la tenemos nosotros, también podemos transmitir esa presencia de Dios que está en nuestro interior y en el interior de los demás. Por eso lo que les decía al inicio, que nuestras conversaciones con los demás no sean simplemente sobre los contextos periféricos de la vida: el tiempo el deporte clima; las conversaciones superficiales que lleguemos a conversaciones de fondo de lo que llevamos dentro, de lo que nos hace ir adelante en nuestra vida”, afirmó.

Se oró por la paz del mundo y la unidad entre las naciones.

Mientras se mantiene alta la tensión en el Vaticano por los señalamientos contra el papa de supuestamente haber encubierto a un cardenal abusador, el mismo Francisco advirtió que los “verdaderos cristianos no acusan a los demás y ven primero las propias miserias.

Lo hizo en el sermón de su misa matutina, celebrada en la capilla de su residencia la Casa Santa Marta, en el cual pareció responder a las críticas que lo tienen como blanco y que llegan desde diversos sectores, tanto dentro como fuera de la Iglesia.

Hay personas que viven hablando mal de los demás, acusando a los demás y jamás piensan en sí mismos, y cuando voy a confesarme ¿cómo me confieso? ¿Cómo los loros? Bla, bla, bla… Hice esto, hice aquello”, reflexionó, hablando en italiano.

Pero ¿te toca el corazón lo que has hecho? Muchas veces, no. Tú vas ahí para hacer la cosmética, a maquillarte un poco para salir bello. Pero no entró en tu corazón completamente, porque tú no dejaste espacio, porque no has sido capaz de acusarte a ti mismo”, agregó.