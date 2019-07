Aguiar Retes: No es suficiente hacer el bien

Este domingo, el cardenal Carlos Aguiar Retes, pidió a los fieles, no solo vivir la fe en los momentos difíciles, sino también descubrirla desde el ser.

Te recomendamos: Cardenal Carlos Aguiar Retes designa a cinco canónigos

Simplemente cumplir con el deber no nos lleva necesariamente al conocimiento de Dios, debemos adentrarnos en el ser. No es simplemente agradecer a María, o a Jesús que intervengan en nuestras vidas, es descubrir la manera de identificar mi relación con ellos, es conocerles más. Si yo ya vi que Dios interviene en mi vida, interesarme en conocerlo a él, conocer su palabra, si ya me ayudó, puedo confiar en él, crecer en su confianza, en su amor”, dijo el cardenal Carlos Aguiar Retes.