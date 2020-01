Caravanas de migrantes avanzan a la frontera sur de México

A pie, en autobuses, pidiendo aventón, cientos de migrantes, la mayoría hondureños vienen cruzando Guatemala rumbo a la frontera sur de México.

Del lado mexicano los esperan otros migrantes que buscan emprender con ellos el viaje hacia el norte.

“Tenemos que pasar, porque el plan es llegar hasta arriba, pero vamos con la caravana para que no nos pare nadie”, dijo un migrante hondureño.

El primer grupo de migrantes hondureños que el miércoles ingresó a Guatemala a través de la frontera de Corinto, continuó este jueves su camino hacia la frontera con México.

Otro contingente que los sigue, de al menos mil 600 hondureños lograron forzar su ingreso de manera irregular a Guatemala, a través de la frontera de agua caliente.

Durante el día, otros 400 migrantes fueron retornados a su país porque no llevaban documentos, 282 eran menores de edad.

“Por favor, no podemos regresar a Honduras jefe. Estamos amenazados. Yo no tengo cédula, me la robaron, jefe. No tengo cómo trabajar jefe”, señaló un migrante hondureño.

Esta noche, migrantes duermen en la Casa del Migrante de la capital Guatemala.

Del lado mexicano, muchos migrantes esperan la llegada de la nueva caravana en la ribera del río Suchiate.

“Estamos esperando que pasen para poder irnos con ellos, mi objetivo es llegar a Estados Unidos si dios lo permite”, dijo un migrante de Honduras.

“Sí llevan un objetivo pues es de buscar un futuro mejor”, señaló Abner, migrante de El Salvador.

-¿Se pegarán a la caravana?

“Nos vamos a ir”, agregó.

Aseguran que no buscan la tarjeta de residente en México, sino cruzar el territorio para llegar a Estados Unidos.

“Tenemos dos meses de estar esperando la caravana. Nosotros sobrevivimos haciendo estas manualidades son unas artesanías, nosotros podemos trabajar en lugar de andar robando”, comentó José Luis Cancino Nigenda, migrante de El Salvador

Con información de Luisa María Lou y Juan Álvarez.

LLH