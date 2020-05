Realizan, en varios estados, caravana vehicular para pedir la renuncia de AMLO

El sábado 30 de mayo se realizó una movilización en vehículos en la Ciudad de México, convocada en redes sociales, contra las políticas del Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los autos llegaron a las 10 de la mañana a la zona del Auditorio Nacional. Unos minutos después iniciaron la caravana.

La comitiva avanzó sobre Reforma ocupando los tres carriles. Siguió por Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Los manifestantes dieron la vuelta, al interior de sus vehículos, al circuito de la Plaza dela Constitución para pasar frente a Palacio Nacional y luego se retiraban para permitir que llegaran más autos.

“Yo voté por López Obrador, pero después de ver qué está sucediendo y que es miembro del Foro de Sao Paulo y que la Cuarta Transformación es el nuevo socialismo del siglo XXI, creo que la gente no lo sabe, no lo sabíamos y por eso votamos por ellos. No quiere decir que defendemos a los gobiernos anteriores, eso tiene que quedar bien claro”, señaló Isaac, uno de los manifestantes.