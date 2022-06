Caravana se divide y al menos 2,500 migrantes se entregaron al INM en Chiapas

Al menos unos dos mil 500 migrantes que formaban parte de la caravana migrante, que salió el lunes pasado de Tapachula, Chiapas, decidieron entregarse de manera voluntaria al Instituto Nacional de Migración para solicitar un documento de salida que les ofreció la dependencia para evitar caminar bajo la lluvia y dejar de exponer a los niños a las altas temperaturas.

Se trata de un Formato Migratorio Múltiple que les permite salir del país en los próximos 30 días.

José Daniel viene de Honduras y viaja solo, fue uno de los primeros en desistir de la caravana y entregarse en las oficinas de regulación migratoria en el Centro de Atención Integral de Tránsito Fronterizo; para llegar ahí tuvo que caminar tres kilómetros desde Huixtla donde permanece el resto de la caravana.

“Salí por la caravana y ayer cuando me avisaron que lo estaban dando, me dirigí a migración y me lo entregaron de una vez”, dijo. José Lacruz, migrante de Venezuela.