Primera caravana migrante permanece varada en Tierra Blanca, Veracruz; esperan tren que los acerque a CDMX

La primera caravana migrante que permanece en Tierra Blanca, Veracruz, cumplió más de 24 horas en la estación ferroviaria de este municipio en espera de abordar el tren que los acerque a la Ciudad de México.

Las mujeres, niños y hombres que forman parte del contingente, están cansados, lastimados y ya no quieren seguir caminando.

Este día mientras esperaban, muchos aprovecharon para descansar, bañarse y lavar ropa.

Prefieren no alejarse mucho de las vías para no perder la oportunidad de abordar el tren.

Sin embargo, las actividades de transporte de carga en la estación fueron suspendidas por la empresa ferrocarrilera.

Este jueves, los integrantes de la caravana encararon a los trabajadores de la empresa ferroviaria a quienes exigían un horario para la salida del ferrocarril.

Como medida de presión bloquearon las vías para impedir el movimiento de las máquinas hasta obtener una respuesta.

“Que no van a dejar, que migración, derechos humanos y no sé quién más Ferromex han decidido que no va a salir ningún tren que hace tres días que cortaron las salidas de los trenes y que van a mantener la caravana”, dijo Irineo Mujica, coordinador de la Caravana.