Caravana migrante: Tijuana protesta ante la llegada de otros 3 mil centroamericanos

Tijuana enfrenta una situación de emergencia, sin duda.

Las autoridades estiman que ya hay cuatro mil 700 migrantes en la ciudad y los cálculos apuntan a que se podrían presentar en los próximos días otros tres mil más.

En medio de eso, siguen las declaraciones desafortunadas y sin fundamento de algunas autoridades locales, hoy el jefe de la Policía municipal, Mario Martínez, declaró que la mayoría de los migrantes son malandros, es decir, “delincuentes, especialmente el joven”.

Ante empresarios restauranteros, el jefe de la Policía municipal dijo que buscan evitar que la estancia de los migrantes centroamericanos en Tijuana se salga de control.

“El 75% de estas personas tienen características, se va a escuchar mal, tienen características de malandros. La mayoría consume droga. Reclamamos, porque también nosotros como Seguridad Pública estamos siendo víctimas de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad. Se está viniendo una tormenta perfecta para la ciudad y no es situación de nosotros”, apuntó Mario Martínez, jefe de la Policía de Tijuana.

El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, intentó matizar lo dicho por el jefe policíaco.

¿Cómo llegaron a esta conclusión?

“Yo con todo respeto tendría que consultar a ver qué fue, sí verdaderamente fue lo que dijo el director Mario Martínez, no lo ceo, pero lo reviso. No tengo respuesta, porque no es así”, apuntó Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana.

Desde el pasado 11 de noviembre, día que llegaron a Tijuana los primeros migrantes centroamericanos, 80 de ellos han sido detenidos por la Policía Municipal, por consumir droga en la calle, y delitos como lesiones, riña, robo simple y resistencia de particulares.

42 de ellos ya fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

“Los propios migrantes nos entregaron a un individuo que estaba consumiendo drogas en el albergue y al querer ser detenido por parte de elementos de la Policía municipal se resistió, incluso quiso golpear a uno de los compañeros y hubo la necesidad de detenerlo”, explicó Marco Antonio Sotomayor, director de Seguridad Pública de Tijuana.

Con información de Said Rodríguez.

LLH