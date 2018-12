Migrantes marchan hacia el Consulado de Estados Unidos en Tijuana

Este martes los migrantes realizaron dos marchas en la ciudad de Tijuana. Ambas se dirigieron al Consulado de los Estados Unidos.

Vamos a caminar sobre vías riesgosas, peligrosas, la pendiente que nos lleva al consulado es muy riesgosa, vamos utilizar un solo carril, los compañeros van ir en los costados y en la retaguardia, otros compañeros vamos ir adelante, les pido que no alarguen el contingente, al llegar a la pendiente ascendente que va al Consulado vamos a ocupar un solo carril, que no se rezaguen niños y mujeres, espérenlos por favor, estamos aquí para resguardar su seguridad”, indicó Juan Carlos Morán, comisario Policía Federal.

La primera de ellas salió del albergue “El Barretal”. Más de 100 centroamericanos caminaron por espacio de dos horas hasta llegar a las instalaciones estadounidenses, lugar fuertemente resguardado por efectivos de la Policía Federal.

En este punto dos migrantes centroamericanos entregaron su pliego petitorio.

Nosotros estamos pidiendo el libre acceso de todos los miembros de esta caravana hacia territorio estadounidense, esa es la principal petición. En caso de que no hubiera una respuesta favorable qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos solicitando al gobierno de los Estados Unidos que si no quiere que toda esta población ingrese a su territorio, pues considerando que Estados Unidos es el principal responsable de la crisis humanitaria en Honduras pues le estamos pidiendo nos proporcione los recursos necesarios para que toda esta gente pueda regresar a nuestra patria con condiciones de dignidad”, señaló Alfonso Guerrero Ulloa, migrante centroamericano.

Más tarde, otro grupo de migrantes, también del albergue “El Barretal” realizó una marcha hacia el Consulado de los Estados Unidos, antes de partir, en el Instituto Nacional de Migración hicieron una solicitud.

A que cese las deportaciones arbitrarias y que también no queremos la policía municipal en el Barretal porque están agarrando a nuestros compañeros sin hacer nada y no queremos que ellos colaboren con el Instituto Nacional de Migración porque eso no es trabajo de ellos”, externó un migrante centroamericano.