Caravana migrante llega a la Basílica de Guadalupe tras enfrentamiento con policías

Tras su arribo a la Ciudad de México, integrantes de la caravana migrante llegaron la noche del domingo a la Basílica de Guadalupe, para ingresar a ver a la virgen morena.

“Sí, gracias a Dios ya entramos y es un privilegio para nosotros estar delante de ella, porque en la mañana que salimos me dice mi esposo, tener fe en Dios y la virgencita, que la virgencita nos va a ayudar a llegar a donde tenemos destinado llegar… Sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí, pero no de que íbamos a llegar el mero día de la virgen. Y todo se lo debemos a ella”, señaló Sulema, migrante hondureña.

Sulema es una de las integrantes de la caravana migrante que, cansada y con los pies lastimados, se dijo sorprendida y emocionada de estar frente a la virgen de Guadalupe en su día.

Procedentes del estado de Puebla, llegaron en autobuses que se estacionaron sobre la Calzada de los Misterios.

Ahí bajaron y en grupos ingresaron a la Basílica de Guadalupe. Muchos aprovecharon para agradecer a la Guadalupana llegar hasta su casa en la Ciudad de México y le pidieron poder continuar su camino con bien.

“Pues me siento muy alegre porque nunca había venido a verla, pero hoy sí… Sí, que me ayude y que me oriente a dónde yo voy”, dijo Melvin, migrante hondureño.