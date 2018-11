Caravana migrante: Centroamericanos no desistirán en su intento por llegar a EU

A pesar del reforzamiento de la vigilancia en la frontera hay quienes aseguran que no van a desistir en su intento de pasar a Estados Unidos.

“Soy hondureño, pero me gustaría ser mexicano de corazón”, dijo Billy Noé Martínez, un migrante.

De Chiapas a Tijuana, el hondureño recorrió más de tres mil kilómetros con la primera caravana de migrantes centroamericanos, llevando todo el tiempo con orgullo la bandera de México.

“Por eso la traía porque es una bandera que significa que no me dejaron morir de hambre”, aseguró Billy Noé Martínez.

Durante la última manifestación de Migrantes en Tijuana, Baja California, asegura que policías migratorios de Estados Unidos le quitaron la bandera y la hicieron pedazos.

“Venia ya golpeado, venía ahogado y quería mi bandera y estaba gritando dile que me la den y ellos me dijeron piérdete, mira lo que hacemos con tu bandera y le hicieron así la rompieron”, destacó Billy Noé Martínez, el migrante hondureño.

Billy es uno de los miles de migrantes que permanecen en la unidad deportiva Benito Juárez de Tijuana desde hace varios días.

“Es una sobrepoblación muy importante y al parecer todavía van a venir más personas, ya el cupo que era aquí de tres mil 500 ya está más que rebasado, estamos hablando de más de cinco mil”, apuntó Edgar Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La mayoría aún espera la oportunidad de pasar a Estados Unidos, a pesar del blindaje que existe en la zona fronteriza.

Jorge insiste en cruzar la frontera a pesar de que ayer fue alcanzado por un objeto que golpeó su cabeza en el Río Tijuana.

“Ya dejé bastantes cosas y ya aquí en el cerco, ¿ahuevarme por un golpe?, no me regreso, hasta donde Dios me ayude”, sostuvo Jorge.

Este lunes la Policía Federal incrementó su presencia en Tijuana para evitar que más migrantes intenten cruzar del otro lado.

“De ninguna manera se van a permitir desórdenes y hay que trabajar en inhibir a aquellas personas que están llamando a romper esta disciplina qué debe de existir”, sostuvo Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal.

Pero el intento fallido de cruzar la frontera también motivó a varios migrantes a pedir este lunes su repatriación voluntaria.

“Aquí nos pueden matar y con el desorden qué pasó ayer está feo esto, mejor es ir a pasar la navidad con la familia”, señaló Michel Stanley, migrante de El Salvador.

Con información de Carlos Guerrero.

