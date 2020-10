Caravana migrante busca influir en comicios de EEUU: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que la caravana migrante que partió desde Honduras en las últimas horas y este viernes avanza por Guatemala estuvo orquestada y tiene como propósito influir en los comicios en Estados Unidos.

“Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos, pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quien (…) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo”, apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.