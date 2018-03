Capufe atiende anualmente 35 mil emergencias en las carreteras de México

Los agentes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) atienden las principales emergencias en las carreteras de México. Yanira tiene más de 10 años trabajando como paramédico y dice que hay accidentes que le siguen impactando y que se pudieron haber evitado.

Yanira Gutiérrez Cervantes, paramédico de Capufe, dijo: “Lo que más me llega a doler es cuando hay niños involucrados en los accidentes pues realmente ellos no tienen la culpa, incluso, cuando llegan a fallecer es impactante para mí”.

Axel atiende a las personas que quedan atrapadas o prensadas durante los accidentes y señala que el ‘tiempo’ es uno de los factores más importantes para salvar vidas.

En cuanto el equipo de paramédicos recibe la llamada al 074 tiene alrededor de un minuto para subir a las unidades.

Axel Merino Ocampo, agente de Capufe, comentó: “Me gustaría viajar más rápido, a veces me frustra no llegar a los dos, tres segundos al accidente porque siento que es tiempo perdido hacia las personas que requieren de nuestros servicios”.

Rafael Mendoza Coronilla, paramédico de Capufe, destacó: “A veces la gente no te deja pasar o el carro que viene atrás de ti no te abre el paso sin saber que es riesgoso, no sabemos en qué momento la ambulancia pueda tener frenado de pánico y pues bueno que choquen atrás de nosotros”.

El exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad y el uso del celular son las primeras causas de choques en las autopistas.

“A veces nos cuesta tres o cinco segundos contestar algún mensaje, pero preferible orillarte y contestar alguna llamada a que después ya no poder contestar ese mensaje”, dijo Axel Merino Ocampo.

Anualmente Capufe brinda alrededor de 35 mil atenciones en las carreteras. La recomendación sigue siendo la misma, utilizar el cinturón de seguridad.

Rafael Mendoza Coronilla, paramédico de Capufe, comentó: La mayoría de la gente que tiene un accidente y no trae cinturón tiene el doble de posibilidades de morir”.

Con información de Said Ochoa

LSH