Captura de mi agresor me hace sentir insegura, dice saxofonista de Oaxaca

María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en Oaxaca, dijo en Al Aire que se siente insegura con la captura de su agresor, el exdiputado Juan Vera Carrizal.

En entrevista con Paola Rojas, la saxofonista agregó que la captura del exdiputado le dejó pensando ‘muchas cosas’.

María Elena Ríos hizo un llamado directo al presidente del Tribunal, Eduardo Pinacho Sánchez, y a los jueces que se van a encargar de impartir justicia para que sean neutrales en el caso.

“Me gustaría hacer el llamado al presidente del Tribunal y a los jueces que por favor sean neutrales y caiga todo el peso de la ley en contra de mi agresor, ya que no es justo que hagan ese tipo de teatros, por lo menos si lo van hacer disimulen. La persona hasta se está riendo, a pesar de que él se entrega no se atreven a esposarlo, yo ahorita no estoy contenta, me está haciendo mucho ruido esta situación”.