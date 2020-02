VIDEO: Captan a hombres atacando a perrito con machetes

Un grupo de hombres fue grabado en video cuando atacaba a un perro a machetazos en una supuesta venganza contra sus vecinos, en la comunidad de Fraterno, en el municipio de Nava.

En entrevista para Notimex, la señora Clara García narró que en días previos caminaba con su hija frente a la casa de su vecino, identificado como Javier, cuando ahuyentó a uno de los perros, propiedad del hombre, debido a que se mostraba agresivo.

Este hecho provocó que el sujeto amenazara a la mujer y a la niña. Después el pasado lunes Javier acudió al domicilio de Clara y atacó a uno de sus perros con un machete.

“Este hombre vino con más personas y dejaron herido a uno de mis dos perros, me da mucha impotencia porque he reportado a la policía de Nava y de Piedras Negras y hasta la Fiscalía del Estado nadie me ha hecho caso”, comentó.