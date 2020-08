Captan brutalidad policiaca contra jóvenes en alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Noticieros Televisa obtuvo un video exclusivo de un caso de brutalidad policiaca contra jóvenes en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Una cámara captó las imágenes que forman parte de una investigación por brutalidad policiaca que ocurrió la madrugada del 25 de julio pasado, cuando la familia Alcántara celebraba un cumpleaños en la azotea de un domicilio en la colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.

El convivio continuó afuera de la casa hasta que un vecino, aparentemente molesto, les aventó cohetones que se oyeron como disparos.

Minutos más tarde dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar.

Cuando los policías amagaron con arrestar a los jóvenes, Juan Francisco Alcántara echó a correr, pero un oficial lo alcanzó y le apuntó con su arma.

Instantes después empezó la golpiza que incluyó cachazos, puñetazos en el rostro y patadas en el piso.

“Me apunta el oficial con su pistola y levanté las manos sin oponer resistencia y me empiezan a golpear, llega otro, brinca el auto y me da un cachazo que me tira y me empiezan a patear entre tres policías, yo lo que hice fue hacerme el desmayado para que ya no me siguieran golpeando”, dijo una de las víctimas.