Capitalismo, el terremoto más grande de la historia: José Mujica

El expresidente de Uruguay, José Mujica, afirmó que el capitalismo es el terremoto más grande de la historia del Homo Sapiens en la tierra.

Crecer es tener, la nueva religión de nuestra época es el mercado y la marcha del mercado. ¡Pobres de los ministros de Hacienda, de los ministros de Economía si el PIB no crece! Todos desesperados porque no crecen, esa es la preocupación central. Todo tiene que crecer, hasta la capital de México, que siga creciendo y que los pobres mueren 4 horas por día para ir a trabajar, lo importante no es la felicidad, es el negocio”, indicó José Mujica, expresidente de Uruguay.

Durante su Conferencia Magistral “En defensa de nuestros pueblos”, realizada en la inauguración del Encuentro Latinoamericano “México ante los extremismos: el valor de la cultura frente al odio”, el exmandatario uruguayo sostuvo que el egoísmo ha sido el motor de la civilización.

También sostuvo que mientras los latinoamericanos no tengan conciencia de su pequeñez no se ubicarán porque el mundo se aglutina en grandes unidades. Sin embargo, criticó a los que llamó “soñadores de izquierda” que piensan que todos deben ser socialistas.

Frente a Marcelo Ebrard y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, José Mujica se pronunció por una América Latina unida.

Nunca nos vamos a integrar si no tenemos la voluntad política de integrarnos. Y no le damos valor a la dimensión que tiene la integración, que es una autodefensa. No es el tema del que tenía que hablar, pero no puedo pasar por la Cancillería de México y no decir esto por las dimensiones, por la historia de México, por una América mendicante, cenicienta, sumisa, no importa si es de derecha, de izquierda o de centro, hay que ser latinoamericano, tener la capacidad de soñar”, indicó José Mujica, expresidente de Uruguay.