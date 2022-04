Capitalinos se toman selfie del recuerdo en La Palma de Reforma

Este domingo 24 de abril, La Palma de Reforma será retirada por la noche después de un evento simbólico para conmemorar su importancia en la historia de la ciudad, mientras se analiza con qué especie sustituirla, para lo cual se realizará una encuesta entre la ciudadanía.

El próximo domingo se retirará la emblemática palmera de la glorieta de La Palma, en Paseo de la Reforma, para ser tratada de un hongo que hace imposible mantenerla en ese lugar.

La palmera recibirá un tratamiento para posteriormente reubicarla; con el paso del tiempo, más de cien años, el ejemplar se volvió icónico para el paisaje de la ciudad.

En una filmación de los años 50 se veía la palmera desde el basamento del Monumento a la Independencia, en Paseo de la Reforma, que se distinguía por una serie de glorietas a lo largo de su recorrido.

En ese entonces, en la glorieta había varias palmeras pequeñas rodeando a la principal.

En otra filmación de la época, que contiene una panorámica de la ciudad, destaca al centro del Paseo de la Reforma la palmera de la glorieta.

En 1910 previo al inicio de la Revolución, como parte de la inauguración del monumento a la Independencia, se plantó en la glorieta siguiente esta palmera que sobrevivió por más de 100 años y se volvió un ícono de la ciudad.

Antes de ello, este viernes muchos capitalinos acudieron a tomarse una “selfie del recuerdo”.

“Lamentablemente que se nos vaya la palma no sé qué vayan a poner aquí, no sé si otra palma y se les muera de igual forma”, apuntó Mario Santiago Ruiz, habitante de CDMX.

“Quieras o no son monumentos y ahora que ya no está, pues es una lástima que la vayan a quitar, pero que se puede hacer si es por el bien de las demás no podemos hacer nada”, dijo Jessica Álvarez, habitante de CDMX.

“Se va un monumento histórico de la ciudad al parecer tenía 100 años de antigüedad y es un ícono, así como el ángel, la diana, entonces es algo triste que al final de cuentas duele a los que vivimos por aquí, entonces venimos a tomarnos la foto del recuerdo para los hijos, los nietos”, apuntó Jesús, habitante de la CDMX.

