Capitalinos donan kilos de carne para alimentar a felinos en santuario del Ajusco

Este miércoles comenzó el traslado de los primeros felinos que se encontraban en el centro Black Jaguar-White Tiger, a zoológicos para que reciban una mejor atención. La Profepa anunció que presentará una denuncia penal contra la fundación que habría descuidado a más de 200 animales, entre ellos, los tres leones que se le decomisaron hace cuatro años a un particular.

N+ te recomienda: Tres felinos rescatados de azotea en 2019 fueron trasladados a santuario del Ajusco

“Lo importante no es comprarlos, es cuidarlos, quererlos, hay que buscar la forma de alimentarlos bien”, destacó Omar Rodríguez, dueño de tres leones.

En octubre de 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente le decomisó tres leones, dos amarillos y uno blanco, al señor Omar Rodríguez, que mantenía en cautiverio en la azotea de su domicilio en la colonia Viaducto Piedad, en la Ciudad deMéxico. Argumentó que su dueño no contaba con un plan de manejo autorizado, lo multó con 300 mil pesos y a sus animales los llevó a la fundación Black Jaguar-White Tiger.

Cuatro años más tarde, Omar reconoció a sus felinos en los videos de redes sociales con los que se señaló que en el albergue estaban padeciendo maltrato animal.

Este mediodía, Omar llevó 500 kilos de pollo para alimentar a Numbi, Gorda y Nojosh, sus tres leones.

“Tristemente en los videos pude reconocer a dos de ellos y están en huesos. Me duelen los míos en especial pues yo los crié, pero me duelen todos, que se coman sus propias colitas y salga el estúpido diciendo es algo genético se acostumbran, no señor estás mal”, reclamó Omar.