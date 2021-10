Capitalinos disfrutan de centros comerciales y paseos durante el semáforo verde

Inició el primer fin de semana con semáforo verde en la CDMX, tras volver a este nivel desde el lunes pasado. Los centros comerciales y de entretenimiento nocturnos reanudaron operación, pero con restricciones del programa “reactivar sin arriesgar” que no todos cumplieron.

Este viernes lucieron repletos los centros comerciales. Las tiendas recuperaron a los clientes.

Los restaurantes comenzaron a llenarse nuevamente.

Margarita y sus hermanas, se fueron de fiesta.

La celebración de Día de Muertos dio la bienvenida de regreso, a los vivos. Catrinas, calacas y calabazas adornaron cantinas y restaurantes.

Este viernes, la calle peatonal de Madero, en el Centro histórico lució totalmente abarrotada, y no todos respetaron la sana distancia, ni el uso de cubre boca.

La música, las viandas y las cervezas corrieron en los bares y cantinas.

Desde los balcones y terrazas se observó a los comensales disfrutar del primer viernes de semáforo verde en la capital del país.

En la Alameda Central se observaron parejas, familias, amigos, deportistas y payasos.

En los parques de la ciudad.

Viernes de reencuentros y paseos.

“Vine de compras y, pues, feliz porque ya teníamos mucho tiempo que no salíamos, que no veníamos, pero no bajar la guardia. No porque nos digan que ya estamos en semáforo verde bajar la guardia”, concluyó Joel Velasco.