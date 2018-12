Capitalinos desconocen las 10 reglas del buen conductor de Sheinbaum

Este miércoles entra en funciones el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Y a pesar de que una de sus preocupaciones es el tema de la movilidad, y ha impulsado un decálogo para ser un buen conductor, mucha gente simplemente lo desconoce o ignora.

Cumple las 10 reglas del buen conductor. Es la iniciativa de la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para los conductores de automóviles, motocicletas y bicicletas.

Se recorrieron las calles de la Ciudad de México y constatamos los pretextos de automovilistas e incluso de policías para incumplir este decálogo.

1) No rebasar el límite de velocidad

La lateral de Río Churubusco marca un máximo de 40 kilómetros por hora

“No creo que los haya rebasado porque vengo bien lento”, dice un camionero.

-¿Usted viene a la velocidad que marca?

“Ahí está el pasaje porque no le preguntas a ellos. Vengo bien lento aquí está el pasaje”, dijo el camionero.

-¿A cuánto es la lateral de Río Churubusco?

“Aquí está el pasaje para que vienes a decir mentiras”, señaló

2) No manejar alcoholizado

Dio positivo en el alcoholímetro

“Dio positivo. No quiero hablar”, señaló el conductor.

3) No debes mensajear al manejar

“Si nada más estaba viendo el teléfono, gracias”, aseguró un conductor.

4) En luz roja no hay vuelta continua

-¿Se acaba de dar cuenta la vuelta que acaba de dar?

“Sí”, contestó el conductor de una pipa.

-Y si causa un accidente joven ¿qué opina?

No respondió el conductor y arrancó el camión.

“La chica que murió en insurgentes y Chapultepec, murió porque dieron vuelta continua a la derecha”, apuntó Olaf Dickinson, vocero de Cultura Vial.

5) Respeta el metro y medio de distancia a los ciclistas

6) En cruces no señalizados el paso es uno y uno.

7) En moto usar el casco, en coche usar el cinturón de seguridad.

Se encontró a un motociclista con el conductor sin casco, una persona más y una niña.

-¿El reglamento lo prohíbe no?

“Sí”, respondió.

-¿Entonces?

“No, pero voy cerca”, aseguró.

-¿Y si tienen un accidente?

“No, no creo, primero Dios no”, dijo

Un conductor sin cinturón de seguridad señaló:

“¨Pues es lo mismo me da igual”.

-¿No le preocupa tener un accidente?

“Aquí no pasan tan fuertes mientras uno vaya tranquilo”, aseguró.

8) No obstruyas el paso peatonal

-Oiga está usted obstruyendo el paso peatonal y el paso de una persona con discapacidad.

“Luego si me parqueo de aquel lado la misma gente me dice que estoy estorbando de aquel lado y ahorita nada más me parqueo momentáneamente, no me quedo todo el día ahí”, apuntó Martín Trujillo.

En el cruce peatonal una patrulla obstruyó la banqueta.

“Este es el cruce. No está obstruyendo y cualquier persona puede pasar libremente por aquí y a nadie le va a estorbar”, aseguró Lenin Morán, policía.

9) No te pases la luz amarilla.

10) No te estaciones en doble fila.

Con información de Santos Briz.

