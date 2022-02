Capitalinos cumplen con la tradición, pagan los tamales y bendicen a los niños Dios

Este Día de la Candelaria muchos sí cumplieron y pagaron los tamales. La fiesta empezó desde la medianoche cuando algunas personas llevaron a bendecir a los niños Dios.

En punto de la medianoche, en el pueblo de la Candelaria, alcaldía Coyoacán, se celebró una misa para bendecir a la figura del niño Dios.

En la iglesia de Nuestra Señora Aparecida de Brasil, alcaldía Venustiano Carranza, Ana Acosta llevó siete niños a bendecir.

Los puestos de la calle tuvieron demanda extra.

Alethia cumplió con la tradición. En su casa, invitó los tamales.

“Aunque todavía no nos podemos apapachar como antes, pues ya estamos en el chismecito rico y disfrutando”, dijo Aitza Villamil.

En estados, como Chiapas, Puebla y Colima, se celebraron festivales del tamal y el atole.

“Me saque dos monos, pero me toca hacer yo creo cómo unos 100, 120 tamales porque somos bien comelones, ósea no me conviene comprarlos”, concluyó Sofía Oceguera, habitante de Colima.