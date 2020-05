Con sana distancia, capitalinos celebrarán el Día de las Madres

El próximo 10 de mayo, capitalinos usarán la tecnología para celebrar y felicitar a sus madres y abuelas para conservar así la sana distancia ante la pandemia de coronavirusen la Ciudad de México (CDMX).

Te recomendamos: López-Gatell dará conferencia especial el 10 de mayo por Día de las Madres

Doña Esperanza y doña Guadalupe recientemente enviudaron.

Es la primera vez que pasarán el Día de la Madre sin sus seres más queridos.

Sin sus nietos y sin los esposos que las acompañaron 50 años de su vida, la mayor parte de ellos celebrándolas por ser mamás.

Pero aún con su duelo y extrañando a sus hijos porque no los han visto en esta emergencia sanitaria, ambas hablaron con ellos. Les pidieron que por ningún motivo las vayan a ver este día de las madres.

Para ellas, lo más importante es la salud de sus hijos, nietos y bisnietos.

Celebrarán cuando puedan hacerlo sin riesgos ni temores.

La jefa de Gobierno capitalino pidió no celebrar de manera presencial este Día de las Madres.

Confiamos en que la ciudadanía va a ser muy responsable, de que este 10 de mayo celebremos a distancia, con llamadas, videollamadas a nuestras madres, abuelas”, reiteró Claudia Sheinbaum.

La hija de doña Guadalupe ya está pensando en un regalo diferente para su mamá, a la distancia.

Ahorita yo digo bueno ¿qué creatividad puedo hacer?, un video, bailarle a distancia y mandarle el video, no sé. Desde aquí vamos a despejar cantando las mañanitas igual con video llamada porque pues no, no queremos principalmente en este caso a mi mamá, no exponerla”, señaló Anni.