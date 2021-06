Capitalinos celebran el Día Del Padre antes de volver a semáforo amarillo

El año pasado Guillermo Vega celebró el Día del Padre confinado en casa, en compañía de su esposa Susana y su hijo Bryan.

“No podemos salir a celebrar comiendo, porque lo más importante es cuidar la salud, en estos momentos entonces para mí es proteger a mi familia, yo me protejo y protejo a los demás”.

El semáforo epidemiológico estaba en rojo, y los locales sólo vendían comida para llevar.

“Yo creo que hace un año si estuvo muy fuerte, ahorita ya me siento más tranquilo, ya por la situación de que ya mucha gente se está vacunando y van disminuyendo los contagios, si ya me siento más seguro”, Guillermo Vega, papá.

Un año después, en el último día del semáforo verde y previo al regreso al semáforo Amarillo, acompañado por su familia, Guillermo decidió celebrar su día, visitando a la Virgen de Guadalupe.

“Te doy gracias por una vez más haberme permitido llegar con bien y nuevamente esperemos que cuides a toda persona que nos rodea, a mi esposa, a mi hijo y a mi familia. amén”, rezó Guillermo Vega, papá.

La misa se ofició en el atrio al aire libre, y no hubo acceso a la Basílica.

Sólo estuvieron abiertas las puertas laterales, en el área de visita a la Virgen, donde los fieles entraban por las bandas eléctricas, guardando estrictas medidas sanitarias.

Luego de dar gracias, Guillermo celebró el Día del Padre en un restaurante con su familia.

“¿Ya era necesario salir y festejar? Pues sí, ya era necesario, imagínate más de un año de estar en casa-trabajo-casa-trabajo, ya te estresas un poquito más. ¿Y qué se va a comer, papá, para festejar? Una birria, una deliciosa birria”, Guillermo Vega, papá.

“Ahorita aunque sea un ratito, rápido, ya fuimos a la Villa y ya estuvimos aquí celebrando un ratito a mi esposo. ¿Oiga y lo más padre, ya no le tocó cocinar? No ya no, no pues ya estamos aquí (risas)”, Susana, esposa.

Varias familias celebraron el Día del Padre, aunque los restaurantes lucieron con baja afluencia de comensales.

“Pues se siente bien convivir en familia y aunque no esté lleno, aquí el lugar, se siente agradable. ¿Se siente usted seguro? Sí, me siento seguro”, Juan de Dios Marquez, papá. “Sentimos tranquilidad, sentimos que ya nos hacía falta, y estamos disfrutando el momento”, Yolanda Torres, esposa. “Yo creo que es como un respiro, ya se siente más tranquilo, pero sin descuidarnos de las medidas de seguridad. Sabes que te quiero, que te amo demasiado y gracias por estar en nuestras vidas”, Pedro Barona, hijo. “¿Ahora si nos encontramos a papá y lo están celebrando en grande? ¡Oh! Claro que sí, ahorita me está celebrando aquí la familia, gozando de esta rica comida y disfrutando de que tenemos salud, que es lo más importante, ya no importan los regalos, lo importante es que haya salud. ¿Se siente seguro aquí? Sí, están las medidas necesarias y los espacios necesarios. ¿Y con qué consienten a papá? Ah! una arrachera, chistorra, guacamole y una cervecita para brindar. ¿Y lo más padre quién paga? Ah pues ahora le toca a ellos”, Víctor Morales, papá.

Con información de Santos Briz

