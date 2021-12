Capilla de Juramentos, donde muchos alcohólicos prometen a la Virgen dejar de tomar

En medio de todos los muchos favores que se le piden a la Virgen de Guadalupe en esta época del año, hay personas que específicamente se comprometen a dejar de beber, son los llamados “Jurados”.

Te recomendamos: Miles de peregrinos avanzan a la Basílica de Guadalupe sin medidas de seguridad

Alfonso hizo un recorrido de dos horas desde Atlacomulco en el Estado de México hasta la Basílica de Guadalupe. Se dedica a la albañilería y a sus 58 años de edad, acudió a la Capilla de los Juramentos, a un costado de la iglesia Mayor, donde le prometió a la Virgen dejar de tomar.

“Vine especialmente a esto, a visitar a la virgen y a pedir perdón por muchos errores cometidos, juré por un año, para vivir bien con la familia y dejar las bebidas embriagantes, para estar en paz con toda la familia porque tengo hijos, y me he dado cuenta que es un mal ejemplo para ellos y yo solito decidí venir”, dijo Alfonso.

La capilla, que permaneció cerrada durante la pandemia, ahora está abierta todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, guardando estrictas medidas sanitarias.

Así como este 12 de diciembre millones visitan a la Virgen de Guadalupe en su día, muchos pasan a la Capilla de los Juramentos para pedir perdón por lo que consideran, malos actos, como José Antonio, quien prometió dejar el alcohol un año.

Luego de jurar no beber, los fieles recordaron el accidente de este fin de semana donde un conductor ebrio atropelló a 12 peregrinos.

“Me enteré qué atropellaron en Calzada de Tlalpan a unos peregrinos, estoy muy a tiempo, no quiero provocar un accidente y estar en la cama sin poder moverme”., insistió Alfonso.

“Me pongo en su lugar. Yo también he estado igual, en la misma situación, también en accidentes. Tengo mi mano lesionada por el alcoholismo. ¡Híjole!, gracias a Dios yo no me llevé vidas, pero he hecho daño a muchas personas”, señaló Eligio.