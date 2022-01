Caos total en AICM; ya son más de 200 vuelos cancelados por contagios COVID-19 de pilotos

A cuatro días de que unos 75 pilotos de una de las principales líneas aéreas de Mexico se contagiaran de COVID, además de 140 sobrecargos, según informó el viernes la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, fue un fin de semana de desesperación para miles de pasajeros que están varados en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Te recomendamos: AICM trabaja para normalizar situación tras cancelación de vuelos por covid-19

Hasta el sábado iban 203 vuelos cancelados.

Al llegar a esta terminal lo primero que hay son filas para hacerse una prueba PCR y poder volar, porque las que tenían se vencieron en el momento en que se cancelaron los vuelos.

Adentro, ya no hay sillas vacías. Se olvidó la sana distancia, la necesidad obligó a madres de familia a usarlas para que sus hijos descansen, luego de pasar hasta dos o tres días ahí.

La familia de Josué tiene cuatro días en las salas de la terminal 2.

“Desde el jueves iba hacia Ciudad Juárez y aquí me tiene desde el jueves, no nos dan ni comida ni hospedaje, aquí nos tienen, el jueves y viernes nos cancelaron los vuelos, aquí estamos mi familia, mi esposa y yo no hemos salido de aquí desde el jueves”, dijo Josue, pasajero varado.

Jesús Salazar un pasajero varado junto con su esposa, llegó de Zacatecas a la T2 el viernes, van a Chicago.

Dijo que se quedaron a dormir en el aeropuerto. Sobre lo que vieron, señaló que ha sido lo mismo: una y otra vez vuelos cancelados.

“Gente corriendo, niños en el piso, niños que tenían a padres haciendo línea orinados en el piso, porque queríamos encontrar un vuelo, ancianos sentados en el piso, lo que yo no me explico, es ¿por qué el vuelo que teníamos en Chicago nos llegó la notificación que aterrizó allá?”.

Ha habido tanta gente en los pasillos y en el área de registro que la aerolínea tuvo que habilitar una sala alterna, que también está llena.

Este fin de semana, los laboratorios que las ofrecen en el aeropuerto las tenían en 110 dólares, unos 2 mil 200 pesos; hay muchos gastos que hacer.

Una ensalada en el aeropuerto cuesta en promedio 220 pesos, un sándwich igual.

Los padres de familia están desesperados porque dicen no hay dinero que les alcance para quedarse ahí por más tiempo.

“Somos seis personas teníamos vuelo ayer a las 6:00 de la mañana y se canceló ya tres veces, salimos hasta el martes 11”, apuntó Sergio, un pasajero varado.

Pruebas y más pruebas

Los kioscos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en donde se hacen las pruebas rápidas Covid, siguieron este fin de semana llenos.

En el kiosco de Buenavista estuvo saturado, se dieron más de 200 fichas.

“Nos autorizaron más de cien pruebas después de las 120. Entonces, esos fueron los folios que se repartieron,220 o 240 personas; empezó el módulo a procesar pruebas a las 11 de la mañana y hasta que cumplamos esos folios que asignamos. Ya no hay más. Los médicos no tenemos más reactivos”, comentó Ángel Morales, médico de la Secretaría de Salud de CDMX.

En la fila se les pregunta si tienen síntomas y si es así, se busca que se aíslen.

Victor Vielma, un empleado de seguridad, que trabaja en una casa de empeño, tuvo Covid en el 2019 y otra vez salió positivo.

“Esta en Tacubaya, ahí fue. Pues hay que protegerme. Por lo menos 15 días estar en casa para no contagiar a nadie”, dijo Víctor Vielma, quien además es hipertenso.

Esta semana, dicen, se verán los contagios de las reuniones de fin de año.

Con información de Guadalupe Madrigal