Caos, aglomeraciones y miles de capitalinos afectados por falla en Metro CDMX

Seis líneas del Metro en las que diariamente se transportan 1.4 millones de viajeros en la zona metropolitana del Valle de México siguen sin dar servicio, tras el incendio en las instalaciones donde se ubica una subestación de energía eléctrica, registrado la madrugada del sábado. Esta es la mayor falla en la historia del Metro desde que inició la primera línea, el 4 de septiembre de 1969.

Las más de mil 750 unidades de transporte que puso el Gobierno de la Ciudad de México para paliar la falta de este transporte no fueron suficientes.

Desde las 5 de la mañana de este lunes, miles de personas se formaron en el paradero del Metro Pantitlán buscando tomar un camión. La sana distancia quedó en el olvido.

Cuando los camiones no fueron suficientes se usaron patrullas para transportar a los usuarios.

Diariamente,Luis Alberto hace dos horas desde Texcoco, a su trabajo como almacenista en Vallejo. Hoy, sin Metro, hizo una hora más. Salió a las 5:30 de la mañana de su casa, a las 7.20, en Pantitlán abordó una patrulla que acercó a la estación Oceanía.

“Son cuarto para las 8, a esa hora ya estaría llegando a mi trabajo. Tengo que marcar a mi jefe directo para avisar, puede que me regrese, es un albur”, dijo.

A lo largo del día se detectó que los puntos de mayor afluencia de usuarios estuvieron en las entradas de las estaciones de Pantitlán, Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya, 4 caminos, Chabacano, Indios Verdes, Centro Médico y Zapata.

Aunque las afectaciones se vivieron a lo largo del fin de semana y el traslado de usuarios se hizo con el apoyo de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros, este lunes la interrupción del servicio de las seis líneas tomó por sorpresa a cientos de usuarios.

“Se complica porque andan todos desvariados no saben, no saben ubicarse no saben dónde, entonces hay que estarles diciendo”, dijo Eduardo, despachador de transporte.