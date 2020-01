Cantos y consignas acompañaron la ‘Caminata por la Verdad, Justicia y la Paz’

La caminata que encabezan Javier Sicilia y familiares de los LeBarón llegó la tarde de este viernes a la Ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 horas de la tarde, la Caminata por la Verdad, Justicia y la Paz cruzó la caseta de peaje de la autopista México-Cuernavaca, procedentes del estado de Morelos; Adrián LeBarón levantó la fotografía de sus nietos, quienes fueron brutalmente asesinados el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

Esos son mis cuatitos que mataron, quemaron y calcinaron, me empodera, me compromete ante México, porque si a mí me calcinan a mis nietos tengo que salir, tengo que caminar”, expresó Adrián LeBarón.

El dolor no es un show, el dolor no es un show”.